Беларусь изгоняют из спорта: все беды из-за Лукашенко

Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья лишил Минск права проведения чемпионата мира в 2021 году. К такому решению пришли из-за нестабильной ситуации в Беларуси.

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"Мы внимательно следили за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивали жизнеспособность чемпионата мира, который должен был пройти в Минске. Также были отмечены санкции, которые ввел Международный олимпийский комитет против Национального олимпийского комитета Беларуси", – заявил президент UIPM Клаус Шорманн.

Турнир как и планировали пройдет с 7 по 13 июня. Но в какой стране – пока не известно.

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Это уже второй серьезный международный удар по спорту Беларуси. Недавно страна потеряла право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Она должна была проводить турнир совместно с Латвией.

Напомним, что в Беларуси не прекращаются общественные протесты, связанные с итогами президентских выборов.

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