Бегство из России: две легкоатлетки перед Олимпиадой сменили гражданство

Две легкоатлетки отказались от российского гражданства, Екатерина Гулиева на соревнованиях будет представлять Турцию, Елена Куличенко – Кипр

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне в беге на 800 метров Екатерина Гулиева и перспективная прыгунья в высоту Елена Куличенко отказались от российского гражданства. Обе девушки получили разрешение на переход под флаги других стран.

Реклама

Читайте также: В России полная деградация: звезда белорусского спорта не хочет союза с бывшими братьями

30-летняя Гулиева сменит гражданство на турецкое. А 20-летняя Куличенко теперь будет представлять Кипр.

В августе 2020 года из России в Беларусь перебрался один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков. На турнире в Лодзи, уже после смены гражданства, он установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 м.

В тренде Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

С 2015 года российские легкоатлеты из-за дисквалификации своей федерации вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе и при получении соответствующих разрешений. И с тех пор ничего кардинально не меняется.

Реклама

Читайте также: История одной фотографии. Без обуви на олимпийском подиуме – что произошло в Мехико-1968

Единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации в стране. Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков также не исключают переход под флаги других стран.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама