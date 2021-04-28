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Баюл объяснилась за внешность "как у Анны Винтур": дело совсем в другой красотке

28 апреля, 15:36

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Олимпийскую чемпионку приняли за прототип героини фильма "Дьявол носит Prada". Но, по словам Оксаны, на новую прическу ее вдохновила собственная дочка

Оксана Баюл и ее дочка София

Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram

Оксана Баюл не оставила без внимания реплики своих фолловеров, которые после недавнего поста легендарной фигуристки в Instagram приняли ее за икону моды – прототип главной героини фильма "Дьявол носит Prada" Анну Винтур.

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Анна Винтур и Оксана Баюл

Анна Винтур и Оксана Баюл / Фото: Getty Images, Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины сообщила, что на нынешнюю прическу ее действительно побудила другая красотка, но это не британка Анна Винтур.

43-летняя героиня Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл, проживающая с семьей в Лас-Вегасе, опубликовала в Instagram видео со своей 5-летней дочуркой Софией, написав: "Нашла свою дочку сидящей рядом с собачкой Алексис-Мари. PS. Волосы моей дочери являются вдохновением для моей прически".

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Напомним, ранее Оксана несколько раз обвинила Россию в плагиате. В частности, украинка заявила, что россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в платье, скопированном с костюма Баюл 1995 года.

Отметим, что у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

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Оксана Баюл с мужем и дочкой

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

Оксана Баюл и ее дочка

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

5-летняя же дочка Оксаны Баюл София активно занимается на льду под руководством своей знаменитой мамы и уже учится самому сложному прыжку в фигурном катании.

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Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram

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