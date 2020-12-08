"Банда!" Лукашенко отреагировал на свое отстранение от Олимпиады

Непризнанный Украиной и другими странами президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета запретить ему участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Игры-2021 в Токио. Правителю Беларуси вменяют политическое преследование спортсменов в своей стране. При этом сам Лукашенко, являющийся главой белорусского НОК, не понимает, в чем его вина.

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Об этом он заявил во время общения с работниками Столбцовской центральной районной больницы.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях", – недоумевает Лукашенко

"Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!"

"Вот такой "справедливый" у нас мир! Запомните: нет справедливости в мире. Если ты выстраиваешь справедливую политику, никому не нужен будешь, ты будешь врагом", – цитирует Александра Лукашенко "Белта"

Александр Лукашенко / Фото: YouTube

Напомним, недавно появилась информация о том, что Беларусь лишат права проведения ЧМ-2021 по хоккею, а матчи, которые планировались в Минске, передадут Москве.

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В ответ Лукашенко опубликовал письмо главе мирового хоккея, возмутившись: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси?"

Добавим, что президента Федерации хоккея Беларуси СМИ подозревают в зверском убийстве в Минске протестующего Романа Бондаренко. Подозреваемый Дмитрий Басков сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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