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Анна Бессонова впервые стала мамой. Спортсменка показала трогательное фото малыша

5 ноября, 21:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Призерка Олимпийских игр сообщила о пополнении в семье

Двукратная призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова впервые стала мамой. 4 ноября обладательница многочисленных наград чемпионатов мира и Европы родила мальчика, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

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Счастливым отцом является фитнесс-тренер Дмитрий Момот. Он сделал предложение спортсменке еще в 2017 году, при этом очень оригинально – во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами.

В перерыве встречи Анне завязали глаза и сказали, что нужно искать мяч по подсказкам "тепло-холодно". И когда Аня добралась до искомого, то не поверила своим глазам. Вместо мяча там был Дмитрий, который на одном колене держал в руках обручальное кольцо. Бессонова сказала: "Да".

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Лишь спустя полгода девушка поделилась радостью с болельщиками, а немного позже парочка сыграла свадьбу.

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родила художественная гимнастика Анна Бессонова

Источник: Сегодня|Спорт

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