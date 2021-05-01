26-летний чемпион мира умер от рака: он надеялся вернуться в спорт даже с протезом

Гребец из Италии Филиппо Монделли умер от рака в возрасте 26 лет. Он перенес несколько операций и 14 курсов химиотерапии, но побороть болезнь не сумел

/ Фото: Instagram

Чемпион мира по академической гребле из Италии Филиппо Монделли умер в 26-летнем возрасте от остеосаркомы. Опухоль была обнаружена в январе 2020 года во время подготовки к Олимпийским играм в Токио.

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Спортсмен перенес операцию по удалению опухоли, 14 тяжелых курсов химиотерапии. Затем ему установили титановый протез длиной 24 см вместо разрушенной болезнью бедренной кости. Филиппо надеялся снова начать ходить, а затем вернуться в греблю. Но 15 месяцев борьбы так и не увенчались успехом.

15 дней назад Монделли был избран в совет Национального олимпийского комитета Италии как представитель спортсменов. Во время ближайшего заседания организации на его месте будет стоять пустой стул, пишет Corriere della Sera.

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