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22-летний чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах

14 ноября, 09:32

Елена Павлова Елена Павлова

Не исключается, что гибель Кирилла стала трагической случайностью

12 ноября в Запорожье неожиданно умер известный тяжелоатлет Кирилл Пирогов. Об этом сообщил старший тренер Запорожской областной СДЮШОР по тяжелой атлетике Анатолий Орлов. Парню было всего 22 года, и в сборной Украины на него возлагали большие надежды. В 2019 году спортсмен стал чемпионом и рекордсменом Европы среди молодежи, входил в топ-3 лучших атлетов континента, неоднократно становился чемпионом и рекордсменом Украины.

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Также в прошлом году Пирогов выиграл лицензионный турнир в Великобритании и ставил перед собой цель попасть на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Кирилл Пирогов/IWF
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Кирилл Пирогов/IWF

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Близкие и друзья Кирилла в шоке после такой неожиданной потери. Официальные причины и обстоятельства смерти спортсмена пока не озвучены. Однако в социальных сетях люди, приближенные к семье парня, сообщали о нескольких версиях: передозировка снотворным и отравление ядом. Не исключают и трагическую случайность.

Ранее мы писали, что молодой украинский баскетболист умер после трагического случая.

Также призер Олимпиады умер за несколько недель до рождения ребенка. Рихард Аджей ушел из жизни всего в 37 лет.

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смерть Запорожье тяжелая атлетика Кирилл Пирогов
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