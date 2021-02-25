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17-летняя украинка впервые прыгнула с трамплина на чемпионате мира

25 февраля, 19:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Татьяна Пилипчук вошла в историю украинского спорта

17-летняя Татьяна Пилипчук вошла в историю украинского спорта. Она первая представительница Украины на чемпионате мира по прыжкам с трамплина.

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Первый блин вышел комом. Татьяна не смогла пройти квалификацию и заняла лишь 56-е место из 57 участниц.

Кто такая Татьяна Пилипчук?

Нашей спортсменке лишь 10 февраля выполнилось 17 лет. Она действующая чемпионка Украины. Участница этапов Кубка мира, а осенью прошлого года получала звание мастера спорта, а чем сообщила в соцсетях.

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Добавим, что женщины разыгрывают медали чемпионата мира в прыжках с трамплина с 2009 года. И лишь сейчас наша страна была представлена на соревнованиях.

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Кто еще из наших на ЧМ?

В мужских соревнованиях за Украины выступают четыре спортсмена – Виталий Калиниченко, Антон Корчук, Евгений Марусяк, Андрей Васкул. Из них лишь Калиниченко уже выступал на мировых первенствах. Остальные – дебютанты.

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чемпионат мира прыжки с трамплина
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