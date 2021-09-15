16-летний чемпион мира жестко расправился с хулиганом на улице

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу среди юниоров и серебряный призер юниорского первенства мира по MMA Алекс Уильямс поставил на место хулигана.
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Об инциденте рассказал тренер спортсмена Алекс Энлунд. Он опубликовал видео в Twitter, как неизвестный мужчина попытался ударить Уильямса, который мирно сидел на лавке со своим товарищем.
Во время завязавшейся потасовки юный спортсмен дважды бросил нападавшего на землю.
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"Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего парня. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации.
Приобщите своего ребенка к боевым единоборствам. Маловероятно, что он станет хулиганом из-за сдержанности, которой научился в зале", – считает Энлунд.
Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021
Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation
Get your kid into Martial Arts & Combat Sports its unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8