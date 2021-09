16-летний чемпион мира жестко расправился с хулиганом на улице

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу среди юниоров и серебряный призер юниорского первенства мира по MMA Алекс Уильямс поставил на место хулигана.

Об инциденте рассказал тренер спортсмена Алекс Энлунд. Он опубликовал видео в Twitter, как неизвестный мужчина попытался ударить Уильямса, который мирно сидел на лавке со своим товарищем.

Во время завязавшейся потасовки юный спортсмен дважды бросил нападавшего на землю.

"Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего парня. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации.

Приобщите своего ребенка к боевым единоборствам. Маловероятно, что он станет хулиганом из-за сдержанности, которой научился в зале", – считает Энлунд.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports its unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8