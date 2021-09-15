16-летний чемпион мира жестко расправился с хулиганом на улице

Мастер единоборств Алекс Уильямс сидел с приятелем на скамейке, когда его попытался ударить мужчина. Парень быстро поставил на место хулигана

Хулиган набросился на бойца ММА

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу среди юниоров и серебряный призер юниорского первенства мира по MMA Алекс Уильямс поставил на место хулигана.

Читайте также: Чемпиона мира по дзюдо зарезали из-за витаминов

Реклама

Об инциденте рассказал тренер спортсмена Алекс Энлунд. Он опубликовал видео в Twitter, как неизвестный мужчина попытался ударить Уильямса, который мирно сидел на лавке со своим товарищем.

Во время завязавшейся потасовки юный спортсмен дважды бросил нападавшего на землю.

Читайте также: 12-летний юнец обогнал велогонщиков на финише: ему подарили бутылку

Реклама

"Взрослый мужчина пытался напасть на 16-летнего парня. Алекс проявил хладнокровие, сдержанность и мужество, чтобы выбраться из этой ситуации.

Приобщите своего ребенка к боевым единоборствам. Маловероятно, что он станет хулиганом из-за сдержанности, которой научился в зале", – считает Энлунд.