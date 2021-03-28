Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

14 нокаутов за вечер: сумасшедший турнир провели в Японии

28 марта, 18:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кикбоксеры не жалели друг друга

В Японии прошел масштабный турнир по карате K Festa 4, в рамках которого состоялось 24 поединка! Но самое интересное то, что в 14 из них победители определялись после нокаутов.

Реклама

Бойцы одерживали победы на любой вкус: после серии ударов, благодаря одному точному удару или традиционными для этого вида спорта хайкиками. Наслаждаемся самими яркими из них:

Смотрите яркие нокауты:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут кикбоксер кикбоксинг видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тоньше не бывает! Дзюдоистка Белодед поразила ангельской талией в компании другой красотки
Тоньше не бывает! Дзюдоистка Белодед поразила ангельской талией в компании другой красоткиДругие
Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!
Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!Другие
"Это просто кайф": вид сверху на тренировке сексуальной спортсменкиДругие
Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедистки
Сеточка, не скрывающая ничего: эротическое платье от словацкой велосипедисткиДругие
Оксана, ты ли это? Такой Баюл мы еще не видели!
Оксана, ты ли это? Такой Баюл мы еще не видели!Другие
Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прической
Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прическойДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять