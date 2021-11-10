105-летняя бабушка установила рекорд на стометровке

105-летняя спортсменка Джулия Хокинс является старейшей спортсменкой-спринтеркой в ​​мире. На соревнованиях в штате Луизиана спортсменка установила рекорд на 100-метровой дистанции

Джулия Хокинс установила рекорд на стометровке / Фото: Twitter

Джулия является самым быстрым старейшим спринтером в мире. Ее статус объясняется просто: она стала первой 105-летней женщиной, пробежавшей 100 метров.

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Спринтерскую дистанцию Джулия преодолела за 1:02,95.

И хотя ее результат в 10 раз медленнее, чем женский рекорд, установленный Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988 году (0:10,49), женщина заслужила похвалу.

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Хокинс занялась бегом только когда ей исполнилось 100 лет и сразу установила мировые рекорды в дивизионе 100+. А теперь она удерживает рекорд 105+, которого раньше вообще не существовало!

Рекорд 105+ на стометровке среди мужчин был установлен японцем Хидекичи Миядзаки в 2015 году. Он преодолел дистанцию за 42,44 секунды. Миядзаки родился в 1910 году и скончался в 2019 году в возрасте 108 лет.

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