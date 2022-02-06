Все медалисты Олимпиады 6 февраля

Вместо шести комплектов медалей 6 февраля на зимних Играх в Пекине должны были разыграть семь. Но финал в горнолыжном скоростном спуске перенесли из-за ветра.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 6 ФЕВРАЛЯ
СНОУБОРД
Слоупстайл, женщины
- 1. Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- 2. Джулия Марино (США)
- 3. Тесс Коуди (Австралия)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Скиатлон, мужчины
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- 1. Александр Большунов (РОК)
- 2. Денис Спицов (РОК)
- 3. Ииво Нисканен (Финляндия)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
5000 м, мужчины
- 1. Нильс ван дер Пул (Швеция)
- 2. Патрик Руст (Нидерланды)
- 3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия)
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
HS106, мужчины
- 1. Рею Кобаяси (Япония)
- 2. Мануэль Феттнер (Австрия)
- 3. Давид Кубацки (Польша)
ФРИСТАЙЛ
Могул, женщины
- 1. Джакара Энтони (Австралия)
- 2. Джейлин Кауф (США)
- 3. Анастасия Смирнова (ОКР)
САННЫЙ СПОРТ
Мужчины
- 1. Йоханнес Людвиг (Германия)
- 2. Вольфганг Киндл (Австрия)
- 3. Доминик Фишналлер (Италия)
Напомним, празднуя свое золото, лыжник из РОК Александр Большунов сломал пьедестал.