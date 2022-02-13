В Китае по ночам смотрят сборную Шевченко

На местном телевидении показали поединок чемпионата Европы между сборными Украины и Северной Македонии

Кадры с трансляции матча на китайском ТВ

Разница Пекина с Киевом в плюс 6 часов делает свое дело. Чтобы перестроиться организму нужно несколько дней.

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А пока бессонница, переключаю ТВ-каналы. В основном там идут патриотические фильмы, как китайская армия побеждает врагов.

Олимпиады не много по телевидению, зато показывают старые футбольные матчи. Ну вот вам пожалуйста поединок Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии.

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Чем этот матч вызвал интерес у китайцев трудно сказать. Но это была наша единственная победа (2:1) на групповом этапе, которая вывела Украину в плей-офф чемпионата Европы.

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Посмотрите реакцию китайских комментаторов на гол украинцев.

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