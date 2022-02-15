Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют девять комплектов наград в восьми видах спорта. Расписание всех медальных стартов дня

Что нас ждет на Олимпиаде в Пекине 15 февраля / Фото: REUTERS

Определять чемпионов спортсмены начнут уже в 4 утра по Киеву в соревнованиях по сноуборду, а последним награды разыграют мужские двойки в соревнованиях по бобслею.

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Расписание медальных стартов 15 февраля на Олимпиаде-2022

Сноуборд

04:15 женщины, биг-эйр

Фристайл

04:24 женщины, слоуп-стайл

Горнолыжный спорт

05:00 женщины, скоростной спуск

Сноуборд

07:45 мужчины, биг-эйр

Биатлон

08:30 мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Конькобежный спорт

10:28 женщины, 2400 м, командная гонка преследования

10:47 мужчины, 3200 м, командная гонка преследования

Лыжное двоеборье

13:00 мужчины, большой трамплин + гонка 10 км

Бобслей

14:15 мужчины, экипажи-двойки

Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

На 14 февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует команда Норвегии. Они завоевали наибольшее количество как золотых медалей, так и наград в целом.