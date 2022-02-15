Определять чемпионов спортсмены начнут уже в 4 утра по Киеву в соревнованиях по сноуборду, а последним награды разыграют мужские двойки в соревнованиях по бобслею.
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Расписание медальных стартов 15 февраля на Олимпиаде-2022
Сноуборд
- 04:15 женщины, биг-эйр
Фристайл
- 04:24 женщины, слоуп-стайл
Горнолыжный спорт
- 05:00 женщины, скоростной спуск
Сноуборд
- 07:45 мужчины, биг-эйр
Биатлон
- 08:30 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Конькобежный спорт
- 10:28 женщины, 2400 м, командная гонка преследования
- 10:47 мужчины, 3200 м, командная гонка преследования
Лыжное двоеборье
- 13:00 мужчины, большой трамплин + гонка 10 км
Бобслей
- 14:15 мужчины, экипажи-двойки
Напомним, что украинцы пока не завоевали ни одной медали в Китае. Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
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