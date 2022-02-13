В понедельник, 14 февраля, на зимних Играх-2022 в Пекине разыграют четыре комплекта медалей – в фигурном катании, бобслее, фристайле и прыжках с трамплина

Украинка Ольга Полюк поспорит за медали во фристайле / Фото: Getty Images

Надежды Украины, пока что не имеющей медалей на Играх-2022 в Пекине, сегодня связаны с женским фристайлом.

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Расписание медальных стартов 14 февраля на Олимпиаде-2022

Фигурное катание

3.15. Танцы на льду. Произвольный танец

Бобслей

3.30, 5.00. Монобоб, женщины. Третий и четвертый заезды

Фристайл

9.00, 13.00, 14.00. Акробатика, женщины. Квалификация. Финал 1, финал 2.

Прыжки с трамплина

13.00, 14.00. Командный турнир, мужчины. Первый раунд, финальный раунд

Надежда Украины – Ольга Полюк / Фото: Getty Images

Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.