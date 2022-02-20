Песня года! Финны, хлопнув Россию, поют "Лашате ми Кантаре" (видео)

Хитом в раздевалке сборной Финляндии после победы над Россией 2:1 в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пекине стала песня Тото Кутуньо "Итальяно Веро".
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Правда, знаменитые строки "Лашате ми Кантаре" финны затянули на своем языке – но получилось не менее, а может, даже более проникновенно.
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Напомним, Финляндия впервые в своей истории выиграла олимпийское золото в хоккее. Между тем команда РОК установила антирекорд по количеству бросков в финалах Олимпийских игр, попав всего лишь 17 раз в створ ворот соперника.
При этом тренер Финляндии назвал матч с РОК самым легким на Олимпиаде.
Ранее мы писали, что финны голыми танцевали в раздевалке после победы над РОК.
А так праздновали победу финские болельщики в Хельсинки.