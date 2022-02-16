Одним абзацем. Хватит лгать, путинские шавки

Представители Украины на Олимпиаде-2022 не приветствовали сине-желтыми флагами Эдуарда Латыпова

Российское издание "Спорт-Экспресс" разогнало из Пекина-2022 унылый пасквиль. Стараясь переключить внимание от ребенка, которого в России нафаршировали допингом ради золотой медали, автор этой ереси написал, что украинские журналисты размахивали сине-желтыми флагами во время финиша некоего биатлониста Эдуарда Латыпова. Некоего, потому что эта особа на Олимпиаде выступает без флага, без гимна, без названия страны. За допинговые грехи. Чтобы развеять ложь "СЭ", ответственно заявляю, на финише были не только журналисты с флагами! Украинские флаги на биатлонном стадионе были исключительно в поддержку украинских спортсменов. Мы гордимся тем, что нашей стране разрешено выступать на Олимпийских играх под сине-желтыми стягами. В отличие от страны, которую представляет "СЭ". Так что, коллеги, хватит выдавать желаемое за действительное! Хотя, какие вы коллеги. Так, пропагандистские шавки Путина...