"Нужно было брать медали". Брынзак назвал причины неудач биатлонистов на Олимпиаде

Фатальное невезение преследовало украинских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине, из-за чего они не смогли завоевать ни одной медали

Биатлонисты провалили выступление на Олимпиаде в Пекине / Фото: Reuters, biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Олимпийская сборная Украины была в числе аутсайдеров Игр-2022 в Пекине. Тем не менее шансы взять медали в эстафетных гонках были вполне реальными.

О том, в чем причины неудачного выступления украинских биатлонистов на ОИ, разбирался глава ФБУ Владимир Брынзак.

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"Чувства двоякие. Конечно, я понимал, что психологическая нагрузка на команду будет очень серьезной. Потому что все – и чиновники, и болельщики – ожидали от биатлонистов медали. Разумеется, и для самих спортсменов это – цель, мечта, мотивация отдавать себя спорту. Все стремятся подготовиться к Олимпиаде и выступить там достойно. Радует, что в Пекине у нас были гонки, в которых имелись шансы бороться за подиум. Но, скорее всего, Фортуна отвернулась от нас после первой гонки, когда был неудачно выбран участник первого этапа смешанной эстафеты. Я уверен, что если бы бежали Меркушина или Блашко все было бы по-другому. Там вполне реально было бороться за куда более высокие места. Потому что и Джима, и Прима отработали хорошо. Ну а на последнем этапе, при условии борьбы за медали, и у Пидручного все могло сложиться иначе.

Пидручному было очень холодно на Играх / Фото: REUTERS

Но случилось, как случилось. Однако после той гонки все пошло наперекосяк: одно то, что мы постоянно теряли людей из-за коронавируса, очень сильно выбило из колеи. Тренер в изоляции, массажиста нет, сервисмены-откатчики тоже попали под карантин, мужской врач вообще остался в Украине на карантине… А на таком уровне для того, чтобы добиваться успеха, надо, чтобы все работало как часы. К сожалению, вплоть до окончания Олимпиады Фортуна к нам лицом так и не повернулась", – сказал Брынзак в интервью biathlon.com.ua.

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, что в смешанной эстафете тренерский штаб сборной Украины по биатлону выставил стартером Валентину Семеренко. Но Валя с тремя кругами штрафа передала эстафету последней. Из-за проблем со здоровьем, Олимпийская чемпионка 2014 года вынужденно покинула Олимпиаду.

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