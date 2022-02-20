На Играх-2026 их уже не будет: биатлонная сборная Украины разбегается

Босс украинского биатлона сообщил о грядущем завершении карьеры лидеров женской сборной страны

Елена Билосюк на Олимпиаде-2026 уже не выступит / Фото: Facebook

Женскую сборную Украины по биатлону после Олимпиады-2022 в Пекине, завершившейся 20 февраля, ждут серьезные изменения. Многих ее нынешних участниц на следующих Играх, в 2026-м в Италии, мы уже не увидим.

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

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"Что касается контуров женской команды на предстоящий олимпийский цикл, то здесь пока трудно сказать. Захочет ли Джима продолжать выступления? Понятно, что Елена (Билосюк-Пидгрушная) и Вита с Валей (Семеренко) не будут выступать. Останется ли Петренко? Тоже не факт, потому что имеет семью, маленького ребенка".

Елена Билосюк / Фото: НОК Украины

Валя Семеренко

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Ирина Петренко / Фото: IBU

"В общем, нужно закончить этот сезон, а потом сесть – поговорить со спортсменками и понять, какой кадровый резерв у нас будет и кто будет тренировать эту команду. Думаю, эти вопросы мы будем решать в апреле-мае, не сейчас", – приводит слова Брынзака biathlon.com.ua.

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, на Олимпиаде в Пекине украинские биатлонистки медалей не добыли. Лучшими их результатами стали седьмое место Юлии Джимы в масс-старте и такая же строчка в эстафете.

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