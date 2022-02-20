На Играх-2026 их уже не будет: биатлонная сборная Украины разбегается

Женскую сборную Украины по биатлону после Олимпиады-2022 в Пекине, завершившейся 20 февраля, ждут серьезные изменения. Многих ее нынешних участниц на следующих Играх, в 2026-м в Италии, мы уже не увидим.
Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
"Что касается контуров женской команды на предстоящий олимпийский цикл, то здесь пока трудно сказать. Захочет ли Джима продолжать выступления? Понятно, что Елена (Билосюк-Пидгрушная) и Вита с Валей (Семеренко) не будут выступать. Останется ли Петренко? Тоже не факт, потому что имеет семью, маленького ребенка".
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"В общем, нужно закончить этот сезон, а потом сесть – поговорить со спортсменками и понять, какой кадровый резерв у нас будет и кто будет тренировать эту команду. Думаю, эти вопросы мы будем решать в апреле-мае, не сейчас", – приводит слова Брынзака biathlon.com.ua.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине украинские биатлонистки медалей не добыли. Лучшими их результатами стали седьмое место Юлии Джимы в масс-старте и такая же строчка в эстафете.