Много стартов впереди. Пидручный нашел позитив в провале

Украинские биатлонисты провалили эстафетную гонку на Олимпийских играх в Пекине. Из 20-ти стартовавших команд "сине-желтые" финишировали на 13-м месте.

Однако не стоит отчаиваться, впереди еще много стартов, где можно будет побороться за медали, уверен Дмитрий Пидручный.

"Моя ошибка – что не отреагировал правильно на ветер. Не знаю, где конкретно был просчет. Поговорим с тренерами, увидим, что было не так. К сожалению, один круг и одна потерянная позиция. И тот круг помешал побороться за высшие места, догнать команды , которые были выше.

Как чувствовал себя из-за холода? Как для первого старта – нормально. Трудно что-то сказать, только последний круг бежал с чехом Михалом Крчмаржем. Он просидел за моей спиной круг. Пытался от него оторваться, но здесь довольно тяжело убежать. А на финише он меня опередил.

Посмотрим анализ гонки, но пока ничего не могу сказать. Когда бежишь сам, без какого-либо контакта и на дальнем месте, показывать высокую скорость на трассе тяжело.

Надеемся, что будем набирать. Еще достаточно много стартов впереди. Увидим, что они нам дадут", – цитирует Пидручного Хsport.ua.