"Мир увидел истинное лицо Путина". Героиня Паралимпиады о вторжении РФ

В воскресенье, 13 марта, в Пекине завершились Паралимпийские игры. Они стали триумфальными для сборной Украины.
Паралимпийка Оксана Шишкова – одна из самых успешных спортсменок Игр в Пекине. На счету украинки пять наград, в том числе три золотые.
После выступления на Паралимпийских играх Шишкова рассказала зарубежным журналистам о военном вторжении РФ на территорию Украины.
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"На самом деле это хорошо, что война началась во время Паралимпиады. Теперь мы можем говорить журналистам, что происходит.
Многие люди, особенно среди живущих в России, не знают, что происходит. Они думают, что это миротворческие действия. Они не верят в войну.
Теперь мир может увидеть настоящее лицо Путина и российского правительства", – сказала Шишкова в интервью NRK.
Отметим, что в общекомандном зачете Украина заняла второе место! На счету наших спортсменов 29 медалей – 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Это лучший результат украинских паралимпийцев за всю историю.
Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в Паралимпиаде-2022 из-за военного вторжения этих стран на территорию Украины.