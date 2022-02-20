Лыжами по клятве! Последняя чемпионка Пекина нарушила главную заповедь Игр

В заключительный день Олимпиады-2022 норвежка Тереза Йохауг выиграла 30-километровый марафон в лыжных гонках, но на родине ее обвинили в нечестной игре

Тереза Йохауг выиграла со скандалом / Фото: Reuters

Победительницу воскресного масс-старта в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 норвежку Терезу Йохауг пристыдили у нее же на родине.

Причина – Тереза начала создавать отрыв от соперниц – шведки Эббы Андерссон и американки Джессики Диггинс – в то время, когда те принимали у тренеров воду на пункте питания между отсечками 6,2 и 8,8 км.

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"Существует джентльменское соглашение, согласно которому вы не можете убегать, когда ваш соперник делает перерыв на воду. Но я не думаю, что Терезу это волнует", – заявил эксперт норвежского телеканала NRK Торгейр Бьерн, слова которого приводит Dagbladet.

Впрочем, сама 33-летняя Йохауг, в Пекине выигравшая три олимпийских золота, считает, что ее совесть чиста.

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"Нет, если бы у них (Андерссон и Диггинс) были силы, они бы легко сократили те две секунды, которые потеряли на пункте питания. Это указывает на то, что они были на пределе. А я чувствовала себя очень хорошо, я видела, что получила небольшой разрыв, и начала работать", – сказала Тереза в комментарии Expressen.

Напомним, что перед началом этих, как и предыдущих, Игр спортсмены давали олимпийскую клятву. Вот ее текст:

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"Я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд".