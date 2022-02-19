Китай пригласил топ-модель из США. И она выиграла три медали Олимпиады-2022

Эйлин Фэн Гу – стала мультимедалисткой Олимпиады в Пекине. 18-летняя спортсменка выиграла для Китая три медали во фристайле.
Эйлин победила в биг-эйре и хафпайпе, а также завоевала серебро у слоупстайле.
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Гу родилась в Сан-Франциско. Ее мать китаянка, отец – американец. В 2019 году получила приглашение выступать за сборную Китая и сменила спортивное гражданство.
Эйлин известна не только своими спортивными победами. Девушка довольно популярная фотомодель. По данным издания Yicai Global, только в Китае Гу является лицом как минимум двух десятков брендов и заключила контрактов не менее чем на 31 миллиона долларов. Кроме того, с фристайлисткой работают и мировые бренды.
В Instagram у Эйлин 1,3 млн подписчиков.
"Найди свою страсть и живи ею", – девиз двукратной олимпийской чемпионки.
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