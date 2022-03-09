Звезда UFC восхищен британскими добровольцами, которые будут громить армию Путина

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг ранее восхищался украинскими боксерами, которые выступили против российской орды.
Теперь Биспинг похвалил британских добровольцев, которые отправились в Украину воевать против России.
"Огромное уважение этим парням. Я поражен их храбростью. Всего самого лучшего", – написал Биспинг в Instagram.
Также боец выложил ролик, в котором один из добровольцев рассказал, почему решил воевать на стороне Украины.
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"Меня зовут Джакс, я из Англии. В общем, мы здесь, чтобы помочь остановить вторжение в Украину. Надеюсь, что мы победим.
Мы бывшие военные, поэтому все очень хорошо подготовлены. Конечно же, наша мотивация заключается в том, что здесь совершаются военные преступления, которых не должно быть. Знаете, здесь бомбят гражданские объекты, казнят гражданских, насилуют женщин. Этого не должно происходить. Это нужно прекратить", – сказал британский доброволец.
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