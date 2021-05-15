Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Звезда Неудержимых станет мамой: беременные фото легенды UFC Ронды Роузи

Елена Павлова Елена Павлова
15 мая, 08:49
Копировать ссылку
Бывшая абсолютная чемпионка UFC в легчайшем весе, рестлерша и актриса в начале осени собирается подарить ребенка своему мужу, бойцу Трэвису Брауну
Ронда Роузи
Ронда Роузи / Фото: Instagram

Невероятная американка Ронда Роузи долгое время оставалась лицом смешанных единоборств, подняв женские бои на новый уровень. В ноябре 2019 года бывшая абсолютная чемпионка UFC в легчайшем весе и рестлерша объявила об уходе из спорта. Ронда заявила, что планирует родить ребенка и скоро действительно станет мамой.

Читайте также: Животик идет всем: невероятное приключение беременной украинской легкоатлетки

Фото в положении 34-летняя Роузи поделилась на своей страничке в Instagram. Спортсменка и ее супруг Трэвис Браун, также бывший боец UFC, станут родителями в начале осени.

В тренде

Ронда Роузи в 2007 году выиграла чемпионат мира по дзюдо. А в 2008 году стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летней Олимпиаде в Пекине. Потом перешла в смешанные единоборства. Была чемпионкой UFC, всего провела 14 боев. После 12 побед дважды подряд проиграла Холли Холм (ноябрь 2015) и Аманде Нуньес (31 декабря).

Ронда Роузи – самая популярная спортсменка в Instagram
Ронда Роузи – самая популярная спортсменка в Instagram / Фото: Getty Images

В 2018 году Ронда Роузи стала первой женщиной в Зале Славы UFC. А затем перешла в реслинг.

Перед беременностью Ронда, которая снималась в "Форсаже" и воевала в "Неудержимых" рядом со Сталлоне, играла роль боевого инструктора в американском сериале "Ангелы Чарли".

Ронда Роузи в "Ангелах Чарли" Видео: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять