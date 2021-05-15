Звезда Неудержимых станет мамой: беременные фото легенды UFC Ронды Роузи

Бывшая абсолютная чемпионка UFC в легчайшем весе, рестлерша и актриса в начале осени собирается подарить ребенка своему мужу, бойцу Трэвису Брауну

Ронда Роузи / Фото: Instagram

Невероятная американка Ронда Роузи долгое время оставалась лицом смешанных единоборств, подняв женские бои на новый уровень. В ноябре 2019 года бывшая абсолютная чемпионка UFC в легчайшем весе и рестлерша объявила об уходе из спорта. Ронда заявила, что планирует родить ребенка и скоро действительно станет мамой.

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Фото в положении 34-летняя Роузи поделилась на своей страничке в Instagram. Спортсменка и ее супруг Трэвис Браун, также бывший боец UFC, станут родителями в начале осени.

Ронда Роузи в 2007 году выиграла чемпионат мира по дзюдо. А в 2008 году стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летней Олимпиаде в Пекине. Потом перешла в смешанные единоборства. Была чемпионкой UFC, всего провела 14 боев. После 12 побед дважды подряд проиграла Холли Холм (ноябрь 2015) и Аманде Нуньес (31 декабря).

Ронда Роузи – самая популярная спортсменка в Instagram / Фото: Getty Images

В 2018 году Ронда Роузи стала первой женщиной в Зале Славы UFC. А затем перешла в реслинг.

Перед беременностью Ронда, которая снималась в "Форсаже" и воевала в "Неудержимых" рядом со Сталлоне, играла роль боевого инструктора в американском сериале "Ангелы Чарли".