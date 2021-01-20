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Закатывал глаза и терял сознание: еще один Нурмагомедов ворвался в UFC с удушением

20 января, 22:33

Елена Павлова Елена Павлова

После поединка Хабиб пошел убедиться, что с соперником его брата все в порядке

Еще один Нурмагомедов дебютировал в UFC. Российский боец смешанных единоборств и двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Умар, начал свой путь в промоушене с победы на "Бойцовском острове". Соперником Умара был казахстанский боец Сергей Морозов. А в его команде находился Хабиб, который провел лучший прием года в UFC.

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Бой завершился уже во втором раунде, когда Нурмагомедов провел удушающий прием. Морозов долго не хотел сдаваться и пытался высвободиться из тисков Умара. Но судья быстренько остановил схватку, когда увидел, что у Сергея закатываются глаза, и он начинает терять сознание.

После чего Хабиб подошел и убедился, что с соперником его брата все в порядке.

Напомним, что поединок Умара Нурмагомедова должен был пройти в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье. Однако UFC перенес бой на 20 января. Теперь на счету Умара 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.

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Ранее мы также писали, что Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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