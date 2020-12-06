За что в UFC дают бонус в 50 тысяч: яркие нокауты турнира UFC ON ESPN 19

В главном поединке турнира UFC ON ESPN 19 Марвин Веттори из Италии одолел шведа Джека Херманссона единогласным решением судей: 49-46. 49-46 и 49-45. Бой выдался достаточно зрелищным, несмотря на то, что никто не сумел победить досрочно, и принес бойцам бонус в 50 тысяч долларов каждому в категории "Бой вечера".

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Награда за "Нокаут вечера" и бонусные 50 тысяч долларов достались Габриэлю Бенитесу, который нокаутировал Джастина Джейнса в первом раунде ударом коленом в грудь. Такое в смешанных единоборствам встретишь нечасто.

Также UFC отметила победу Джордана Ливитта над Мэттом Вайманом. Ливитту хватило всего 22 секунды, чтобы одержать дебютную победу в промоушене, что принесло ему 50 тысяч долларов за "Выступление вечера".

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Напомним, что многократный чемпион Украины Роман Долидзе одержал вторую победу в UFC. В этот раз ему не удалось остановить соперника досрочно.

Украинский боец Ярослав Амосов рассказал о своем выступлении в Bellator:

Ярослав Амосов – о победе над Сторли и развитии ММА в Украине

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