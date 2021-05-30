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Я устал нырять в потные ноги: от какого предложения отказался Хабиб

Елена Павлова Елена Павлова
30 мая, 10:42
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Бывший чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов считает, что вопросы о его возвращении в спорт не закончатся и через 10 лет, но его не интересуют деньги
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поставил точку в вопросе своего возвращения в смешанные единоборства.

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"Эти вопросы никогда не закончатся. Через лет 10 меня будут спрашивать: "Вот есть же бойцы, которые в 42 дерутся в UFC. Вернетесь ли вы?" Но моего возвращения вам лучше не ждать, иначе придется ждать долго. Встреча по грэпплингу? Вообще не интересно. Зачем мне с кем-то бороться? Я устал нырять в потные ноги, как говорится. Мы на тренировках часами боремся. А выходить на арену и доказывать свою… А что мне доказывать? Самоутвердиться или деньги заработать? Это мне абсолютно не интересно", – сказал Хабиб Sport24.ru

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

Напомним, что свой последний бой в UFC Нурмагомедов провел в октябре 2020 года. Тогда российский боец выиграл удушающим приемом "треугольник" у американца Джастина Гэтжи во втором раунде. После боя он объявил о завершении карьеры. Позже Хабиб рассказал о том, что долго держал в себе.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как от последствий COVID-19 умер его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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