Вырубил за секунду. Боец ММА нокаутировал посетителя бара

Известный боец смешанных единоборств Джо Шиллинг подрался в одном из баров. Ну как подрался, просто вырубил посетителя.

На видео видно, что мужчина разговаривает с другими людьми, когда мимо него проходит Шиллинг. Спортсмен задел мужчину и подвинул его. Тот что-то сказал и тогда Джо двумя ударами отправил его в нокаут.

This guy definitely had no clue who he was dealing with when he decided to flex on Joe Schilling.



pic.twitter.com/Bnm355GT4I