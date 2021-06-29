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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Вырубил за секунду. Боец ММА нокаутировал посетителя бара

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июня, 17:16
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Боец смешанных единоборств Джо Шиллинг избил мужчину, после чего назвал свои действия самообороной
Джо Шиллинг провел в ММА десять боев
Джо Шиллинг провел в ММА десять боев / Фото: Instagram

Известный боец смешанных единоборств Джо Шиллинг подрался в одном из баров. Ну как подрался, просто вырубил посетителя.

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На видео видно, что мужчина разговаривает с другими людьми, когда мимо него проходит Шиллинг. Спортсмен задел мужчину и подвинул его. Тот что-то сказал и тогда Джо двумя ударами отправил его в нокаут.

После инцидента Шиллинг назвал драку самообороной. Хотя, по видео видно, что на него никто не нападал.

Джо Шиллинг занимался кикбоксингом, где был чемпионом. А потом перешел в ММА, провел десять боев – четыре победы и шесть поражений.

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