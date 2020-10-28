В новом рейтинге UFC прислушались к советам Хабиба после победы над Гейджи

В табели о рангах независимо от категории российский боец поднялся на первое место

Руководство ведущей организации смешанных единоборств, UFC, обновило рейтинг бойцов независимо от веса. Как и ожидалось, лидером в P4P стал дагестанец Хабиб Нурмагомедов. Напомним, в субботу вечером он досрочно победил американца Джастина Гейджи. Тем временем, стало известно, что Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней, а потом неудержимо заедал победу.

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Таким образом, в UFC прислушались к просьбе россиянина, который объявил о завершении карьеры и захотел хотя бы некоторое время побыть на первой строчке. Его соперник в последнем бою опустился на три строчки и теперь – десятый. А самый популярный боец в мире, ирландец Конор Макгрегор, – 11-й.

При этом Джон Джонс не согласен с возвеличиванием Хабиба: "У него всего четыре боя за титул". Сам же Нурмагомедов в соцсетях рассказал, что ничего не давалось ему в жизни легко и вспомнил отца, который вложил в него много времени и труда.

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