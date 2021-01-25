Украинский Псих готов к дебюту в UFC: "Надо выиграть!"

Украинец Денис Бондарь подписал контракт с UFC! Дебют в самой крутой бойцовской организации уже 6 февраля. Против Оди Осборна.

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Такой поворот в своей карьере чемпион мира по ММА и чемпион WWFC воспринял очень хладнокровно.

"Никаких особых эмоций нет. Я думаю прежде чем радоваться, нужно хорошо выступить и выиграть поединок".

Вот так скромно прокомментировал эту новость для Сегодня|Спорт Бондарь. "Смотрел бои Осборна. Соперник хороший, в UFC плохих не бывает. Туда попадают единицы со всего мира", – это уже мнение о первом сопернике.

Осборн в UFC провел первый бой год назад. Дрался на разогреве поединка Конор Макгрегор – Дональд Серроне. Оди досрочно проиграл Брайану Келлехеру. Всего у Осборна в ММА 8 побед и 3 поражения. У Бондаря – 12 побед и 1 поражение.

Денис подробности контракта на разглашает. Говорит, что он стандартный для UFC. И признает, что карантин и локдаун сказались на его подготовке к поединку, но не унывает.

"Из-за локдауна приходилось заниматься в домашних условия. Наедине с тренером или с одним спарринг-партнером. Но ничего, все в таких условиях. Так что все нормально".

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Кстати, на его бойцовской карточке значится прозвище Псих. Откуда оно?

"Это были мои первые соревнования по любителям. Кубок Украины в Николаеве, где-то 2015 год. Тогда я там выступал против местного спортсмена. Я не сильно разбирался в правилах, но мне дали задачу победить. И я делал все для победы. За такие "старания", кто-то назвал меня психом. С тех пор это прозвище и прилипло ко мне", – признается Денис.





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