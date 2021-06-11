11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Украинец может превзойти Хабиба! Этой ночью Амосов сразится за пояс чемпиона Bellator

Елена Павлова Елена Павлова
11 июня, 16:58
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В ночь с 11 на 12 июня Ярослав Амосов может стать первым украинским чемпионом в Bellator. По мнению Вячеслава Василевского, он выиграет у Дугласа Лимы по очкам
Бразилец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов
Бразилец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов / Фото: BellatorMMA

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказала, что ожидает от главного поединка турнира Bellator 260 в ночь с 11-го на 12 июня. В главном событии за титул сразятся претендент, украинец Ярослав Амосов, и обладатель пояса, бразилец Дуглас Лима.

"Я думаю, что он может стать первым украинским чемпионом в Bellator, несмотря на серьезную оппозицию в лице Лимы. У Ярослава такой стиль: он дерется очень надежно. Я думаю, что он не будет обострять, а будет потихоньку забирать раунд за раундом, обходить какие-то острые моменты. Я думаю, что он заберет бой по очкам", – сказал Василевский в беседе с Айгуль Силкиной

Звезда ММА прочит Амосову большое будущее в октагоне: "Такими темпами он может превзойти Хабиба. Но здесь все зависит, опять же, от оппозиции. Дело даже не в том, сколько у тебя боев и сколько побед, а в том, с кем ты дрался. Цифры не будут отображать реального положения".

Читайте также: Bellator впервые опубликовал рейтинг бойцов. Украинец Амосов – на втором месте!

Дуглас Лима (32-8 MMA) возвращается в свою привычную весовую категорию после неудачной попытки завоевать титул чемпиона в среднем весе против Гегарда Мусаси на Bellator 250 в октябре прошлого года. А титулом в полусреднем весе он владеет с октября 2019 года, сообщает MMA Junkie.

На счету Амосова 25 побед в MMA и ни одного поражения. В Bellator украинец уже успел одержать шесть побед. Интересно, что после своего предыдущего поединка против Логана Сторли Амосов в интервью Спорт.Сегодня признался, что надеется получить чемпионский бой.

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