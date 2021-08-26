Украинца срочно вызвали в UFC! Бой уже через неделю

4 сентября на турнире UFC Fight Night свой первый мой в Абсолютном бойцовском чемпионате проведет украинец Людвик Шолинян

Шолинян в смешанных единоборствах провел 11 боев

Украинский боец смешанных единоборств Людвик Шолинян дебютирует в самом престижном бойцовском чемпионате – UFC.

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4 сентября в рамках турнира UFC Fight Night Шолинян встретится с Джеком Шором. Украинец заменит Звиада Лазишвили, который получил травму, сообщает Вестник ММА.

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Людвик Шолинян родился 20 января 1990 года в Армении. В три года с родителями переехал в Киев. В смешанных единоборствах выступает на профессиональном уровне начиная с 2016 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, M-1 и LFA.

Провел 11 боев – 9 побед, 1 ничья и 1 поражение.