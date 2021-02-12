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Украина против России в UFC. Это будет война

12 февраля, 09:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Никита Крылов встретится с Магомедом Анкалаевым на турнире UFC Vegas 20

Никита Крылов, выступающий под украинским флагом, и россиянин Магомед Анкалаев проведут бой в рамках турнира UFC Vegas 20.

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Анонсировал поединок Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Драка пройдет в полутяжелой весовой категории на турнире по смешанным единоборствам, который запланирован на 27 февраля.

Уроженец Луганской области Никита Крылов последний раз выходил в октагон год назад. Тогда он победил бразильца Джонни Уолкера. Всего в активе Крылова 27 побед при семи поражениях.

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Анкалаев за прошлый год провел два боя против представителя Молдовы Иона Куцелабы. И оба раза победил. На его счету 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее мы писали, что на UFC Fight Night 184 Александр Волков во втором раунде нокаутировал Алистара Оверима. После поединка Волков поехал в больницу проверить, нет ли у него перелома ноги.

Кстати, в этом турнире должен был участвовать украинец Денис Бондарь, но не получил визу в США.

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смешанные единоборства Никита Крылов
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