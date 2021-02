Украина против России в UFC. Это будет война

Никита Крылов, выступающий под украинским флагом, и россиянин Магомед Анкалаев проведут бой в рамках турнира UFC Vegas 20.

Анонсировал поединок Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Драка пройдет в полутяжелой весовой категории на турнире по смешанным единоборствам, который запланирован на 27 февраля.

Don't sleep on this one These elite 205 finishers will put on a show! #UFCVegas20pic.twitter.com/jGgrPcwoPa