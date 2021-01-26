Українська
$ 28,17
34,23
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Третий результат в истории. К бою Конор – Порье был сумасшедший интерес

26 января, 12:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Трансляцию поединка купили 1,6 млн раз

На выходных в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке Дастин Порье во втором раунде нокаутировал Конора Макгрегора.

Реклама

Стало известно, сколько платных трансляций PPV было продано на этот бой. Компания ESPN зарегистрировала 1,6 млн покупок.

Это третий результат в истории UFC. Первое место по продажам PPV занимает бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедов (2,4 млн) в 2018 году. На втором месте – поединок Макгрегора и Нэйта Диаса (1,65 млн) на UFC 202.

Напомним, что после поединка Конор Макгрегор был отстранен на 180 дней. Ирландцу дали столько времени, чтобы залечить травмы ног и восстановиться после нокаута.

Реклама

Читайте также: Украинец подписал контракт с UFC! Денис Бондарь подерется в феврале

Добавим, что сразу после поражения от Порье Макгрегор пообещал камбек: "Хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе. Вы увидите меня в 2021 году".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Источник: sports.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогноз
Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогнозMMA
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове
Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском островеMMA
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаутаMMA
Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раунде
Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раундеMMA
Одной левой! Как Макгрегор
Одной левой! Как Макгрегор "уничтожил" Порье в первом бою (видео)MMA
Хабиб жестко потроллил Макгрегора после поражения от Порье и выразил респект
Хабиб жестко потроллил Макгрегора после поражения от Порье и выразил респектMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять