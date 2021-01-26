Третий результат в истории. К бою Конор – Порье был сумасшедший интерес

На выходных в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке Дастин Порье во втором раунде нокаутировал Конора Макгрегора.

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Стало известно, сколько платных трансляций PPV было продано на этот бой. Компания ESPN зарегистрировала 1,6 млн покупок.

Это третий результат в истории UFC. Первое место по продажам PPV занимает бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедов (2,4 млн) в 2018 году. На втором месте – поединок Макгрегора и Нэйта Диаса (1,65 млн) на UFC 202.

Напомним, что после поединка Конор Макгрегор был отстранен на 180 дней. Ирландцу дали столько времени, чтобы залечить травмы ног и восстановиться после нокаута.

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Добавим, что сразу после поражения от Порье Макгрегор пообещал камбек: "Хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе. Вы увидите меня в 2021 году".

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