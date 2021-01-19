Только он победит Нурмагомедова: в лагере Хабиба назвали имя

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова, назвал спортсмена, способного одолеть непобедимого Хабиба. Это – 29-летний чемпион мира по самбо Ислам Махачев, представляющий команду Нурмагомедова.

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"Ислам очень силен. Я тренировал обоих: и Хабиба, и Ислама. Ислам был единственным, кто мог что-то противопоставить Хабибу. Он по силе тот боец, который мог бы его победить, – гипотетически, конечно", — приводит слова Мендеса ТАСС

Ислам Махачев / Фото: Instagram

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Напомним, Хабиб заявил об уходе из спорта в конце октября после победы "удушением" над Джастином Гейджи, сказав, что без отца, умершего от последствий коронавируса, он "ни за что не вернется".

Однако позже Нурмагомедов дал понять, что ради щедрого гонорара готов снова выйти в "клетку". Под щедрым гонораром Хабиб подразумевал 100 миллионов долларов.

Впрочем, по словам друга Нурмагомедова Рамазана Рабаданова, намекая на возможное возвращение к октагон, Хабиб "использует босса UFC Дану Уайта": "В действиях Хабиба проглядывается желание удержать пояс чемпиона в легком весе как можно дольше, чтобы его ближайший соратник Ислам Махачев мог как можно ближе подобраться к чемпионскому титулу. А потом Хабиб со спокойной душой передаст пояс своему товарищу. Он ведь переходящий".

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