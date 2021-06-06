Темнокожий гигант нокаутировал соперника на последней секунде первого раунда

Жаирзиньо Розенструйк из Суринама победил Аугусто Сакаи, внука японских эмигрантов в Бразилию, и получил премию за лучшее выступление вечера

Жаирзиньо Розенструйк, UFC / Фото: Twitter

В воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 189 (или же Vegas 28). В главной схватке сошлись бойцы супертяжелого дивизиона – суринамец Жаирзиньо Розенструйк и бразилец Аугусто Сакаи. Там же украинский грузин Долидзе по просьбе мамы побил полицейского в США.

Поединок Розенструйка и Сакаи несколько неожиданно завершился в первом же раунде. Жаирзиньо активно включился на последних секундах и просто сбил Аугусто с ног. Рефери ничего не оставалось, как остановить избиение за секунду до гонга.

Бывший кикбоксер добыл 12 победу в 14 боях, причем 11 раз он побеждал досрочно. К слову, в 2014 году Жаирзиньо вместе с несколькими суринамцами был задержан полицией Нидерландов по подозрению в контрабанде наркотиков, но через несколько дней его отпустили и сняли обвинения. Сейчас 33-летний боец – отец двоих дочерей.

Тем временем "Телохранитель Путина" избил бразильца в Лас-Вегасе.

У 30-летнего Сакаи теперь три поражения в 19 поединках. Интересно, что между боями он работает в магазине аквариумов.

Смотрите, что говорил Роман Долидзе после победы в Неваде: