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Убийственный тычок: боец MMA нокаутировал соперника одним ударом

18 декабря, 13:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Эффектный нокаут на турнире во Флориде

Боец смешанных единоборств Джарет Бетанкур одержал зрелищную победу над Некоро Бунси на турнире Titan FC во Флориде. В первом раунде Бетанкур нокаутировал соперника одним точным ударом в челюсть.

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Казалось, удар получился несильным, однако Бунси рухнул на канвас, как подкошенный и несколько секунд даже не шевелился.

Ранее мы писали, что девушку, нокаутировавшую 240-килограммового мужчину, подписала престижная бойцовская лига. Хрупкая Дарина Маздюк пожинает плоды скандального поединка с огромным Григорием Чистяковым.

Также мыв писали, что непобедимый украинец из MMA нокаутировал россиянина в Москве. Украинский боец Дмитрий Побережец не проигрывает в клетке с 2012 года. Правда, с 2016 по 2020 год он не выступал из-за травм.

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нокаут MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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