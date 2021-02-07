Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Шикарная украинка из UFC покрасовалась на Lamborghini

7 февраля, 18:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марина Мороз поделилась видео из салона шикарного автомобиля и... погладила кошку

Привлекательная украинка из смешанных единоборств Марина Мороз поделилась со своими подписчиками несколькими новыми фото и видеороликами. Украинская "Железная леди" похвасталась кадрами в крутой машине Lamborghini. Дело происходило в Майями, где девушка проходила восстановление.

Реклама

Читайте также: сексуальные фото первой украинки в UFC.

Новые кадры Марина показала на своей страничке в Instagram.

Правда, девушка ничего не написала, принадлежит ли ей эта машина.

Реклама

Нашла спортсменка момент и для сентиментальности. В своих "историях" в Instagram она показала, как пускает к себе в постель кошку.

Марина Мороз с кошкой

Недавно кровавая украинка из смешанных боев засветила грудь в США.

Узнайте, как Марина в детстве доила коров:

Марина Мороз о своем фермерском детстве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кошка UFC Lamborghini Марина Мороз
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минуту
Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минутуMMA
Нокаут в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удара
Нокаут в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удараMMA
На него даже страшно смотреть: сильнейший человек планеты, побеждавший Вирастюка, возвращается в MMA
На него даже страшно смотреть: сильнейший человек планеты, побеждавший Вирастюка, возвращается в MMAMMA
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не видели
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не виделиMMA
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFC
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFCMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять