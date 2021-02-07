Шикарная украинка из UFC покрасовалась на Lamborghini

Марина Мороз поделилась видео из салона шикарного автомобиля и... погладила кошку

Привлекательная украинка из смешанных единоборств Марина Мороз поделилась со своими подписчиками несколькими новыми фото и видеороликами. Украинская "Железная леди" похвасталась кадрами в крутой машине Lamborghini. Дело происходило в Майями, где девушка проходила восстановление.

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Новые кадры Марина показала на своей страничке в Instagram.

Правда, девушка ничего не написала, принадлежит ли ей эта машина.

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Нашла спортсменка момент и для сентиментальности. В своих "историях" в Instagram она показала, как пускает к себе в постель кошку.

Марина Мороз с кошкой

Недавно кровавая украинка из смешанных боев засветила грудь в США.

Узнайте, как Марина в детстве доила коров:

Марина Мороз о своем фермерском детстве

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