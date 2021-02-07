Шикарная украинка из UFC покрасовалась на Lamborghini

Привлекательная украинка из смешанных единоборств Марина Мороз поделилась со своими подписчиками несколькими новыми фото и видеороликами. Украинская "Железная леди" похвасталась кадрами в крутой машине Lamborghini. Дело происходило в Майями, где девушка проходила восстановление.
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Новые кадры Марина показала на своей страничке в Instagram.
Правда, девушка ничего не написала, принадлежит ли ей эта машина.
Нашла спортсменка момент и для сентиментальности. В своих "историях" в Instagram она показала, как пускает к себе в постель кошку.
Недавно кровавая украинка из смешанных боев засветила грудь в США.
Узнайте, как Марина в детстве доила коров:
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