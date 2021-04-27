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Сдержал слово: Конор Макгрегор пожертвовал полмиллиона детской организации Порье

27 апреля, 10:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ирландский боец Конор Макгрегор сдержал слово и пожертвовал детской организации в США 500 тысяч долларов. Ранее из-за этого у него случился конфликт с Дастином Порье

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пожертвовал 500 тысяч долларов в организацию для детей Boys & Girls Club of Acadiana, с которым ранее сотрудничал фонд будущего соперника ирландца Дастина Порье.

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В клубе заявляют, что это пожертвование поможет профинансировать летний лагерь 2021 года и другие развлекательные мероприятия в этот период, сообщает tmz.com.

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Напомним, недавно между бойцами возник конфликт в соцсетях. Порье написал, что Конор не сдержал обещание перечислить 500 тысяч долларов его благотворительный фонд. Макгрегор ответил, что не обязан ничего перечислять, если он не знает, куда дальше пойдут его деньги. А затем и вовсе написал, что бой отменяется. Позже Порье принес свои извинения.

Затем уже UFC подтвердил, что третий бой между Макгрегором и Порье состоится 10 июля. Бой пройдет в рамках шоу UFC 264, который примет Лас-Вегас.

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благотворительность UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Источник: Сегодня|Спорт

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