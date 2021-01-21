Сбежавшего от режима Лукашенко спортсмена задержали в России

На родине Алексею Кудину грозит пять лет тюрьмы

Боец смешанных единоборств Алексей Кудин был задержан в Москве. В Россию он бежал от режима Лукашенко.

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В Беларуси Кудина объявили в розыск после того, как в ноябре 2020 года он не явился в суд по уголовному делу.

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Спортсмена обвиняли по статье 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Срок за такое наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Вероятнее всего, Кудина экстрадируют в Беларусь, пишет XSport.

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Напомним, Кудин был задержан 12 августа на Центральной площади Молодечно, где проходила акция протеста. Однако сам боец утверждает, что не участвовал в ней. Бойца поместили на полторы недели под стражу, а с 21 августа он находился под домашним арестом.

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Алексей Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, двухкратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, боец ММА.

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