Самый красивый пляж мира восхитил самую красивую модель из UFC

Зимой Камила Оливейра радовала своих фанатов присутствием на поединке Конора Макгрегора против Дастина Порье. Бразильская модель выносила таблички между раундами. А сейчас красотка восхищается самым красивым пляжем мира.
Камила опубликовала несколько фото с британской заморской территории Теркс и Кайкос. Пару лет назад туристический сайт TripAdvisor назвал местный пляж Grace Bay лучшим в мире. Примерно в это же время авторитетный сайт Sherdog, специализирующийся на смешанных единоборствах, назвал Камилу самой красивой моделью, которая выносит таблички на боях UFC.
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