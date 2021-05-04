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Самый красивый пляж мира восхитил самую красивую модель из UFC

4 мая, 22:25

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Бразильская модель Камила Оливейра, которая выносит таблички во время поединков UFC, похвасталась отдыхом на островах Теркс и Кайкос

Зимой Камила Оливейра радовала своих фанатов присутствием на поединке Конора Макгрегора против Дастина Порье. Бразильская модель выносила таблички между раундами. А сейчас красотка восхищается самым красивым пляжем мира.

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Камила опубликовала несколько фото с британской заморской территории Теркс и Кайкос. Пару лет назад туристический сайт TripAdvisor назвал местный пляж Grace Bay лучшим в мире. Примерно в это же время авторитетный сайт Sherdog, специализирующийся на смешанных единоборствах, назвал Камилу самой красивой моделью, которая выносит таблички на боях UFC.

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