Самые жуткие травмы в UFC: сломанные ноги, оторванное ухо и гематома на всю голову

Представляем рейтинг жутких травм в UFC. Самый популярный промоушен по смешанным единоборств снова заставил говорить о своей жестокости после травмы Криса Уайдмана

Крис Уайдман / Фото: Getty Images

На турнире UFC 261 в воскресенье американский боец Крис Уайдман получил жуткий перелом ноги в поединке против Юрайя Холла, подтвердив, что MMA является самым жестоким видом спорта. TalkSPORT.com собрал подборку травм в самом популярном промоушене смешанных единоборств. Внимание! зрелище не для слабонервных.

Кори Хилл – Дейл Хартт UFC Fight Night 16

Хилл сломал себе большеберцовую и малоберцовую кости при попытке нанести удар ногой. Его нога согнулась под неестественным углом, он рухнул на землю в агонии, а бой был немедленно остановлен.

Марк Хоминик – Хосе Альдо UFC 129

Канадец завершил бой с огромно гематомой над правым глазом размером с теннисный мяч, появившейся после серии ударов от Альдо. Тем не менее, рефери не остановил бой и позволил Хоминику продолжить поединок, хоть в итоге он и проиграл.



Фото: Getty Images

Антонио Родриго Ногейра – Фрэнк Мир UFC 140

Мир оказался сверху на своем сопернике и применил прием, в результате чего рука Ногейры согнулась под неестественным углом и сломалась, прежде чем он постучал по канвасу, сигнализируя сдачу.

Джон Джонс – Чаэль Соннен UFC 159

Будущая легенда MMA только набирал ход, а Соннен уже был именитым бойом. Тем не менее, Джонс разобрался с 36-летним соперником уже в первом раунде техническом нокаутом, но в процессе получил жуткий перелом пальца на ноге.

Андерсон Сильва – Крис Уайдман UFC 168

В 2013 году Уайдман шокировал публику, победив Сильву в чемпионском поединке. Спустя шесть месяцев Сильва намерен был взять реванш, но во втором раунде при попытке нанести удар ногой получил двойной перелом. Жуткие кадры облетели весь мир. Вряд ли Уайдман тогда подозревал, что подобное может произойти с ним спустя восемь лет…

Лесли Смит – Джессика Ай UFC 180

В начале второго раунда Ай нанесла Смит неприятный хук правой и ее ухо практически оторвалось, залив кровью щеку спортсменки. Увидев эту картину, рефери боя остановил поединок.

Алистер Оверим – Жаирзиньо Розенструйк UFC on ESPN

На последних секундах финального раунда поединка в 2019 году Розенструйк ударом разорвал сопернику губу. Рефери вынужден был остановить бой, а Оверим пришлось перенести пластическую операцию, чтобы избавиться от ужасного шрама на лице.

Джоанна Енджейчик – Вейли Чжан UFC 248

Енджейчик завершила поединок против Чжан с ужасной гематомой над правым глазом. Из-за гематомы голова спортсменки приобрела форму треугольника. Болельщики сравнивали девушку с инопланетянами. Джоанна вернулась в Польшу и вынуждена была сделать пластическую операцию.

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