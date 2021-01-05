Українська
$ 28,43
34,94
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости MMA

Самая сексуальная в реслинге: красотка-каскадер сводит с ума своими бикини

5 января, 15:46

Елена Павлова Елена Павлова

Челси Грин сейчас восстанавливается после травмы запястья

Звезда реслинга Челси Грин взрывает социальные сети своими фотографиями в купальнике. Маленькое розовое бикини 29-летней канадки и кожаная куртка произвели фуров среди ее фоловеров и быстренько перекочевали на страницы мировых таблоидов. Ранее мы писали, что рестлер поджег соперника прямо во время шоу.

Челси успела принять участие во многих борцовских шоу Северной Америки, была чемпионкой по различным версиям. В 2014 году произошло ее первое появление в профессиональном рестлерском промоушене WWE. Но в 2015 году она покинула компанию. А свой полноценный контракт с WWE подписала в 2018-м.

Грин дебютировала в телевизионной программе SmackDown от WWE в ноябре этого года, но сломала запястье и была вынуждена прервать выступления. Сейчас она восстанавливается после операции в компании своего жениха. В прошлом году Челси объявила о помолвке с рестлером Мэттью Кардоной.

Отметим, что многие болельщики считают Грин самой красивой и самой сексуальной рестлершей промоушена. Также Челси работает моделью и каскадером в кино.

Ранее мы писали, что знаменитый рестлер-"людоед" скончался от коронавируса.

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
рестлинг рестлер WAGs реслинг
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
На это больно смотреть: UFC представил ТОП-10 лучших нокаутов 2020 года
На это больно смотреть: UFC представил ТОП-10 лучших нокаутов 2020 годаMMA
Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram
Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в InstagramДругие
Секс-символ UFC сфотографировалась в бикини и пообещала показать больше за комментарии
Секс-символ UFC сфотографировалась в бикини и пообещала показать больше за комментарииMMA
Боец MMA избил двух девушек на новогодней вечеринке: у одной из них выбит зуб и сломан нос
Боец MMA избил двух девушек на новогодней вечеринке: у одной из них выбит зуб и сломан носMMA
Любительница голых фото показала свои самые залайканные снимки: вас удивит победитель
Любительница голых фото показала свои самые залайканные снимки: вас удивит победительMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять