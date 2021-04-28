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Российского бойца засекли в центре Киева с гранатометом в руках

28 апреля, 23:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боец ММА Артем Лобов приехал в Киев перед боем с Денисом Беринчиком и снялся в клипе украинского рэпера Yarmak

Боец смешанных единоборств Артем Лобов принял участие в съемках клипа украинского рэпера Yarmak. Спортсмен разгуливал в центре Киева с гранатометом в руках.

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Напомним, что Артем Лобов родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге смешанных единоборств – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

19 июня Лобов в Киеве проведет бой на голых кулаках против украинца Дениса Беринчика. Недавно бойцы провели пресс-конференцию, на которой обменялись колкостями. Беринчик потролил Лобова и подарил тому два леща. Артем презентовал Денису платье.

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