Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Ринг-герл растопила снег горячим фото в купальнике

5 февраля, 14:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Невероятная красота от знойной брюнетки из Бразилии

Сексуальная ринг-герл Камила Оливейра из Бразилии решила немного растопить снежный покров и провела эффектную зимнюю фотосессию в розовом бикини. Ее тело согревала лишь белоснежная шубка и высокие сапожки.

Реклама

Камила является одной из самых популярных ринг-герл в смешанных единоборствах. В январе 2013 года стала первой представительницей своей страны, которая выносила таблички на турнирах UFC. В 2016 году авторитетный сайт Sherdog назвал Камилу самой красивой октагон-герл. Кстати, недавно Оливейра радовала своих фанатов присутствием на поединке Конора Макгрегора против Дастина Порье.

Реклама

В тренде
Коноплянка зажигал в Турции и принес "Шахтеру" победу на финише сборов

Реклама

Читайте также:

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

девушка WAGs ринг-герл

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С вертухи в реанимацию: жуткий нокаут в бою ММА
С вертухи в реанимацию: жуткий нокаут в бою ММАMMA
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Нокаут в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удара
Нокаут в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удараMMA
На него даже страшно смотреть: сильнейший человек планеты, побеждавший Вирастюка, возвращается в MMA
На него даже страшно смотреть: сильнейший человек планеты, побеждавший Вирастюка, возвращается в MMAMMA
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не видели
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не виделиMMA
Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозе
Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять