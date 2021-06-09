Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
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Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Просто ржу! Ким Кардашьян предложили провести поединок против звезды боев в клетке

Елена Павлова Елена Павлова
9 июня, 16:41
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Первый номер рейтинга девушек-бойцов UFC бразильянка Аманды Нуньес бросила вызов теледиве и не могла сдержать смех
Аманда Нуньес против Ким Кардашьян
Аманда Нуньес против Ким Кардашьян / Фото: Instagram

Похоже, представители единоборств в Америке сходят с ума. После поединка непобедимого Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола, который завершился ничьей, назревает махач между звездой UFC и светской львицей Ким Кардашьян.

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Все началось с того, что президент UFC Дана Уайта, комментируя bjpenn.com поединок Мейвезера и Пола, предложил провести бой Аманды Нуньес с американской телезвездой Ким Кардашьян:

"Это не было похоже на бокс. Но спрос на такие вещи будет всегда. Всегда будут люди, готовые заплатить 50 долларов за просмотр такого боя. Представляете, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела подраться с Амандой Нуньес? Как думаете, насколько крутым был бы этот бой?"

Аманда Нуньес против Фелисии Спенсер
Аманда Нуньес против Фелисии Спенсер / Фото: UFC

"Эй, Ким, давай сделаем это. Ржу! Нуньес против Кардашьян", – написала бразильянка в Instagram, бросив шуточный вызов звезде ТВ

Напомним, что 32-летняя бразильянка Аманда Нуньес занимает первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории и одержала уже 12 побед кряду. Чемпионка промоушена выиграла 21 бой в ММА и 14 – в UFC.

В последнем бою в марте "Львица" Нуньес заламала соперницу на глазах младенца. В сентябре "Львица" октагона стала мамой – ее возлюбленная Нина Ансарофф родила дочь.

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