Последний Император сдаст бой? Что происходит со ставкам на битву Федора Емельяненко

Российский боец перед поединком в Москве был фаворитом. Но в день боя с американцем Тимоти Джонсоном стал аутсайдером

Федор Емельяненко - Тимоти Джонсон. Кто фаворит и что с котировками

Сегодня вечером в рамках шоу Bellator Федор Емельяненко сразится с Тимоти Джонсоном. Этот бой может стать последним в карьере легенды смешанных единоборств.

Емельяненко – Джонсон онлайн-трансляция: основной кард стартует в 22:00, главный бой – после 23:30.

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"Последнему Императору" месяц назад стукнуло 45 лет. Для бойца возраст весьма почтенный. А последний свой бой Емельяненко проводил два года назад.

Что происходит с котировками

Интересное движение происходит в линиях букмекерских контор. Если еще вчера Федор Емельяненко был фаворитом, то сегодня стал аутсайдером.

А некоторые конторы вообще сняли со своей линии коэффициенты на победу.

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Причем, западные букмекерские конторы понизили коэффициент на победу американского бойца (а значит, увеличили его шансы) значительнее.

В среднем, вчера котировка на победу Емельяненко была 1.70. Сегодня 1.70 уже на его соперника, а кое-где можно увидеть даже 1.53 на Джонсона.

Емельяненко – Джонсон: во сколько бой и кто покажет

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Коэффициенты на бой

За несколько часов до боя разброс коэффициентов достаточно широкий. Мы собрали котировки в популярных в Украине и мире букмекерских конторах: