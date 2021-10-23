Последний Император сдаст бой? Что происходит со ставкам на битву Федора Емельяненко

Сегодня вечером в рамках шоу Bellator Федор Емельяненко сразится с Тимоти Джонсоном. Этот бой может стать последним в карьере легенды смешанных единоборств.
Емельяненко – Джонсон онлайн-трансляция: основной кард стартует в 22:00, главный бой – после 23:30.
"Последнему Императору" месяц назад стукнуло 45 лет. Для бойца возраст весьма почтенный. А последний свой бой Емельяненко проводил два года назад.
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Что происходит с котировками
Интересное движение происходит в линиях букмекерских контор. Если еще вчера Федор Емельяненко был фаворитом, то сегодня стал аутсайдером.
А некоторые конторы вообще сняли со своей линии коэффициенты на победу.
Причем, западные букмекерские конторы понизили коэффициент на победу американского бойца (а значит, увеличили его шансы) значительнее.
В среднем, вчера котировка на победу Емельяненко была 1.70. Сегодня 1.70 уже на его соперника, а кое-где можно увидеть даже 1.53 на Джонсона.
Емельяненко – Джонсон: во сколько бой и кто покажет
Коэффициенты на бой
За несколько часов до боя разброс коэффициентов достаточно широкий. Мы собрали котировки в популярных в Украине и мире букмекерских конторах:
|Емельяненко
|Джонсон
|Parimatch
|2.09
|1.70
|1xbet
|1.86
|1.79
|Vbet
|-
|-
|Favbet
|2.10
|1.74
|Marsbet
|2.00
|1.78
|Fan Sport
|1.86
|1.79
|WillHill
|2.50
|1.53
|Bet 365
|2.45
|1.57
|Bwin
|2.45
|1.57