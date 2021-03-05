"Поправилась?" Реакция фанов на идеальную фигуру украинской звезды UFC

Единственная украинка в самой крутой лиге смешанных единоборств Марина Мороз радует поклонников не только зрелищными боями, но и откровенными фото. Ранее между тренировками Мороз покрасовалась на Lamborghini, а теперь позировала в очень пикантном наряде.

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Мороз показала идеальную фигуру в Іnstagram, а ей написали: "Поправилась что ли?". Марина ответила: "Я такая и была".

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Свою карьеру в UFC в 2015 году Мороз начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Марины 10 побед, но есть и три поражения.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать:

"Мне тогда даже воздухом страшно было питаться. Казалось, что сейчас подышу – и килограмм прибавится. Тренер тогда говорил, что я была сильно худая с ростом 172 см. Но у меня еще и кости тяжелые. И вот даже сейчас, когда я перешла в категорию 57 кг, он говорит: "Ты как на 52 выглядишь". Я такая высокая, сухенькая, мышцы маленькие, сбитенькие. Категория 57 кг намного лучше мне подходит. А раньше под бой я практически уничтожала свое тело".

Марина Мороз – о трудностях весовой категории Видео: Сегодня|Спорт

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