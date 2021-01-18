Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Полярный Медведь, который гостил в Киеве, умер от коронавируса

18 января, 12:10

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бойцу ММА Полу Варелансу был 51 год

Американский боец смешанных единоборств Пол Вареланс умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает MMA Junkie.

Реклама

Ветеран MMA заболел COVID-19 в декабре 2020-го. Из-за осложнений врачам пришлось ввести его в состоянии медикаментозной комы. Но спасти спортсмена не удалось. Полу был 51 год.

Читайте также: Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFC

Вареланс был известен в октагоне UFC по кличке Полярный Медведь. На UFC 7 Вареланс пробился в финал. Он провел за вечер три поединка, в последнем из которых уступил будущему чемпиону Марко Хуасу.

В 1996-м американец приехал в Киев, где принял участие в турнире IFC 1. Тогда он проиграл украинскому бойцу Игорю Вовчанчину. Также Вареланс дрался на турнирах в Бразилии и Японии.

В тренде
Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет
Реклама

Всего на счету американского тяжеловеса 18 боев, девять из которых он выиграл и девять – проиграл.

Ранее мы писали, что в Абу-Даби завершился турнир UFC, где в главном бою сошлись Макс Холлоуэй и Кэлвин Каттар. Бой продлился все отведенное время и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Смотрите, как бойцы сдают тест на коронавирус.

Боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA смешанные единоборства коронавирус

Источник: lenta.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Торт-шедевр создал всемирно известный шеф-повар для бойца Нурмагомедова
Торт-шедевр создал всемирно известный шеф-повар для бойца НурмагомедоваMMA
Самая популярная ринг-герл показала видео без нижнего белья и привела фанатов в экстаз
Самая популярная ринг-герл показала видео без нижнего белья и привела фанатов в экстазMMA
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьерыMMA
Все билеты на возвращение Конора Макгрегора распроданы за 18 часов
Все билеты на возвращение Конора Макгрегора распроданы за 18 часовMMA
Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFC
Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFCMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять